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Полиция Киева не смогла убедить митингующих убрать палатки с проезжей части на Грушевского

Международная панорама
20 октября, 10:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, октября. /ТАСС

Также около сотни человек продолжают митинговать у здания Верховной рады

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КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Полиция ведет в пятницу с утра переговоры с митингующими возле Верховной рады Украины о сворачивании палаточного городка на улице Грушевского, который перекрыл движение в центре города. Участники акции протеста, среди которых в основном сторонники "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, пока не спешат убирать с проезжей части палатки и полевую кухню и говорят, что такое решение должны принять организаторы акции, передает корреспондент ТАСС с места события.

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Протестующие предпринимали накануне несколько попыток расширить палаточный городок, однако полиция отобрала палатки и пенопласт для их утепления. На площади Конституции также стоят несколько палаток. Здесь несут усиленную службу бойцы Нацгвардии и полиция, они двойным кольцом оцепили здание парламента.

Под стенами Рады в пятницу с утра около ста участников пикета, но люди продолжают прибывать.

Требования митингующих

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батьковщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

В четверг вечером организаторы акции заявили, что сторонники "Руха новых сил" продолжат митинговать под Радой, в то время как участники других политических сил продолжат протест другими методами. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. В четверг парламент направил два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд Украины - от президента страны Петра Порошенко и предложенный группой депутатов. По второму требованию - изменить избирательное законодательство - депутаты не приняли за основу ни один из предложенных законопроектов и перенесли их рассмотрение на следующую пленарную неделю - с 7 по 10 ноября. Поздно вечером протестующие во главе с депутатом от "Самопомощи" Егором Соболевым и внефракционным Юрием Левченко передали в администрацию президента законопроект об Антикоррупционном суде, который Порошенко должен от своего имени внести на рассмотрение Рады.

В пятницу в повестке дня парламента нет законопроектов, принятие которых требуют митингующих.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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