Сторонников независимости Каталонии призвали снять деньги с банковских счетов

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МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Национальная каталонская ассамблея и организация Omnium Cultural призвали сторонников независимости Каталонии снять в пятницу наличные с банковских счетов в знак протеста против действий правительства Испании. Об этом организации сообщили в Twitter.
По их мнению, данная акция направлена на то, чтобы добиться выхода Каталонии из состава королевства и освобождения из-под стражи лидеров этих двух объединений - Жорди Санчеса и Жорди Куишарта. Они проходят по делу о возможном подстрекательстве к мятежу.
"Если ты клиент банков Sabadell или CaixaBank, заяви им о своем несогласии с их решением перенести юридический адрес из Каталонии", - отметили в Omnium Cultural. "Этими действиями мы покажем, что сила в наших руках, и что никто не может играть с демократической волей каталонцев", - считают в организации.
1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
Глава региона Карлес Пучдемон направил в четверг письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в каталонском парламенте по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.