Акцию протеста в Киеве продолжают около 200 человек

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КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Акцию протеста у Верховной рады Украины в пятницу продолжают около 200 человек - в основном сторонники "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Порядок в районе проведения акции обеспечивают более 300 сотрудников полиции и Нацгвардии.
Полиция убеждает манифестантов убрать палаточный городок с проезжей части. "Мы требуем освободить улицу Грушевского. Пока требуем способом убеждения и считаем, что нам удастся убедить все же добровольно освободить для проезда улицу и перейти пока в Мариинский парк. Мы проводим переговоры", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина". Он подчеркнул, что блокирование движения по улице Грушевского, на которой расположены здания правительства и парламента, создает серьезные сложности для автотранспорта в центре Киева.
Тем временем активисты не спешат покидать проезжую часть - на Грушевского продолжают стоять около 20 палаток. Еще более 40 установлены по соседству - в Мариинском парке. В палаточном городке работает полевая кухня. При этом, по словам главы столичной полиции, "ни организаторы, ни участники сами не знают, чего они хотят и что они планируют".
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батьковщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией. Крищенко сообщил также, что пострадавший во время столкновения под Радой 17 октября сотрудник полиции находится на стационарном лечении в больнице. "Его состояние удовлетворительное", - сказал он.