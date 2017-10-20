МИД КНР выразил Путину признательность за высокий отзыв о XIX съезде Компартии Китая

ПЕКИН, 20 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти выразили искреннюю признательность президенту России Владимиру Путину за высокую оценку XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и выступления на нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы очень обрадованы положительным отзывом Путина о XIX съезде и выступлении на нем Си Цзиньпина и выражаем российской стороне большую признательность. Всеобъемлющие партнерские отношения Китая и России неизменно развиваются на крайне высоком качественном уровне, - отметил дипломат, комментируя недавнее высказывание президента РФ. - Лидеры двух стран заложили превосходную основу для дальнейшего успешного развития китайско-российских связей. Мы уверены, что партнерство с Россией в условиях нынешних международных тенденций приобретет еще более важное значение".

По словам Лу Кана, дружба лидеров двух стран характеризуется в частности плодотворными рабочими связями на высшем уровне. "Си Цзиньпин и Путин - хорошие друзья. Они неизменно поддерживают друг с другом добрые отношения, которые сопровождаются продуктивными контактами сотрудничества между лидерами двух стран", - добавил дипломат.

Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что считает недавнее выступление Си Цзиньпина на XIX съезде компартии Китая свидетельством тому, что эта страна устремлена в будущее.