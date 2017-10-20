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Саакашвили созывает новый митинг у Рады 22 октября

Международная панорама
20 октября, 11:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, октября. /ТАСС

На нем лидер партии "Рух новых сил" предлагает обсудить план "Украина после Порошенко"

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КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призывает сторонников выйти на новый митинг 22 октября у здания Верховной рады Украины.

"Приглашаем вас на вече 22 октября в 12:00 возле Рады на "майдан реформ". Обсудим план победы над олигархами "Украина после Порошенко", - написал он в пятницу в Facebook.

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