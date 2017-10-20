Дипломаты РФ и Испании обсудят 27 октября ибероамериканское сотрудничество

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 27 октября проведет консультации с испанским коллегой по вопросам латино- и ибероамериканского сотрудничества. Об этом сообщил в пятницу посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес Рубио, выступая научной конференции "Современная Испания: проблемы и решения" в ИМЭМО РАН.

"27 октября пройдут консультации по вопросам латино-, ибероамериканского сотрудничества на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран. С российской стороны будет Сергей Рябков, - сказал дипломат. - В том, что касается Центральной Америки и Южной Америки, а также Карибского бассейна, - именно об этом будут говорить с заместителем министра".

Касаясь в целом освещения положения дел как в России, так и в Испании в СМИ посол отметил, что "существует некая потребность в более совершенном объяснении того, что происходит". "Когда я читаю испанскую прессу о России, я вижу, что они пытаются понять, но это не всегда у них получается. Тоже самое касается и российских СМИ об Испании", - заметил Рубио.

Кроме того, обратил внимание он, Мадриду хотелось бы лучше объяснять, что происходит в Испании". "Мы не говорим о контроле СМИ, скорее об их информировании, - подчеркнул посол. - Мы стараемся работать с российскими и испанскими СМИ, чтобы рассказать и объяснить нашу позицию, например, в каталонском кризисе".

Глава диппредставительства также заметил, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, "станет хорошей возможностью для россиян представить свою страну для жителей Испании, поскольку испанские СМИ будут подробно освещать это событие". "Мадрид же будет использовать эту возможность для развития наших отношений", - заключил Рубио.