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Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили

Международная панорама
20 октября, 13:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, октября. /ТАСС

Ранее, по словам адвоката Рената Кузьмина, его заявление о преступлении, совершенном президентом Украины, Генпрокуратура и полиция отказывались рассматривать

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию Украины возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко о незаконном лишении гражданства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в пятницу бывший заместитель прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.

"Суд обязал [главу министерства внутренних дел Арсена] Авакова возбудить дело против Порошенко о незаконном лишении гражданства Саакашвили", - написал он в Facebook.

Кузьмин пояснил, что "Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал Национальную полицию зарегистрировать это дело в Едином реестре досудебных расследований и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства".

Ранее, по словам адвоката, его заявление о преступлении, совершенном президентом Порошенко и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, Генпрокуратура и полиция отказывались рассматривать.

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Аваков, Арсен Борисович Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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