Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили

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КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию Украины возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко о незаконном лишении гражданства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в пятницу бывший заместитель прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.
"Суд обязал [главу министерства внутренних дел Арсена] Авакова возбудить дело против Порошенко о незаконном лишении гражданства Саакашвили", - написал он в Facebook.
Кузьмин пояснил, что "Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал Национальную полицию зарегистрировать это дело в Едином реестре досудебных расследований и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства".
Ранее, по словам адвоката, его заявление о преступлении, совершенном президентом Порошенко и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, Генпрокуратура и полиция отказывались рассматривать.