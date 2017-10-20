Times: Лондон активизирует подготовку к сценарию провала переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис распорядился активизировать подготовку к возможному сценарию провала переговоров с Брюсселем по вопросу условий выхода королевства из Евросоюза. Об этом в пятницу сообщила газета The Times.

Как ожидается, Дэвис к концу октября представит все преимущества варианта отсутствия соглашения с ЕС по итогам Brexit. Премьер-министр Тереза Мэй ранее воздерживалась от обсуждения перспективы выхода Великобритании без сделки, поскольку это могло подорвать предпочтительный для нее вариант заключения торгового соглашения с Брюсселем. Издание подчеркивает, что решение позволить министру по делам Brexit представить собственные оценки указывает на изменение подхода Лондона.

Официальная позиция британского правительства заключается в том, что отсутствие соглашения между Великобританией и Евросоюзом является возможным, хотя и нежелательным, вариантом Brexit. В этой связи министерство по делам Brexit рассматривает все сценарии вплоть до провала переговоров, которые, несмотря на проявляемый оптимизм со стороны Лондона, зашли в тупик из-за отказа британцев четко прояснить размер своих финансовых обязательств.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.