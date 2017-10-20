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Генсек Совета Европы в Москве намерен обсудить возвращение РФ в ПАСЕ

Международная панорама
20 октября, 13:32 дата обновления: 20 октября, 14:09 UTC+3

Об этом Турбьерн Ягланд сообщил в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его визит в Москву будет в том числе посвящен обсуждению возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я здесь для того, чтобы обсудить множество вопросов, среди них - как вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею", - сказал он.

Как отметил Ягланд, это позволит обсуждать на равных основаниях все стоящие на повестке Совета Европы важные темы, касающиеся в том числе России.

Особенное внимание Ягланд обратил на вопросы защиты прав человека, прежде всего меньшинств, подчеркнув, что важно сосредоточиться именно на этом аспекте деятельности структур Совета Европы. "Россия может выиграть от участия в парламентском измерении, для граждан же это [участие] особенно важно", - добавил он.

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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович
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