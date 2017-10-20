МИД КНДР: ядерный ответ Пхеньяна будет нацелен только на США

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пхеньян не ожидает ядерного нападения от кого-либо, кроме США, поэтому и ответит только Вашингтону.
Об этом заявила в пятницу директор Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Наша ядерная программа, вооружения нацелены на США", - отметила дипломат. "Мы считаем, что атомное нападение может быть совершено со стороны США, но не стороны какой-либо другой страны, - сказала она. - Наш ядерный ответ будет нацелен на США, не на третьи страны".
"КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, - подчеркнула дипломат. - США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".
При этом Цой Сон Хи заверила, что Пхеньян не намерен применять ядерное оружие и баллистические ракеты в отсутствие угрозы для себя. "Наш лидер Ким Чен Ын разъяснил нашу позицию: мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем. Мы обладаем ядерным оружием и баллистическими ракетами, но не будем их применять в случае отсутствия угрозы, - сказала она. - Наше оружие предназначено для защиты нашей родины от постоянной ядерной угрозы со стороны США".
"Сегодня мы практически пришли к окончательному равновесию с США, - отметила дипломат. - Наша конечная цель - добиться баланса, равновесия с США, чтобы они не смели говорить о каких бы то ни было военных действиях против КНДР".