Верховная рада ушла на перерыв до 7 ноября

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады закрыли в пятницу очередное заседание, объявив перерыв в работе парламента на две недели. Следующее заседание состоится 7 ноября, сообщила первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко.

Всю нынешнюю неделю депутаты заседали на фоне начавшихся у стен парламента массовых протестов, участники которых требовали принятия ряда законодательных актов, касающихся отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Единственное, что успела сделать Рада, это внести в повестку дня и направить на экспертизу Конституционного суда два законопроекта по депутатской неприкосновенности. Предложенные депутатам проекты по реформе избирательной системы не нашли поддержки и были отложены до следующей пленарки. К вопросу о создании антикоррупционного суда парламент вообще не приступал.

Тем временем один из организаторов нынешних протестов лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь собраться у стен Рады в ближайшее воскресенье, 22 октября.

"Приглашаем вас на вече 22 октября в 12:00 возле Рады на "майдан реформ". Обсудим план победы над олигархами "Украина после Порошенко", - написал он на своей странице в Facebook.

Там, как ожидается, он представит свой алгоритм дальнейших действий с учетом того, что парламент не будет работать в сессионном режиме в течение ближайших двух недель. К этому времени, вероятно, определятся и действия его партнеров по протестному движению - самому большому со времени событий в центре Киева зимой 2013-2014 года.

Пока же его сторонники остаются в разбитом у парламента палаточном городке, хотя число митингующих заметно сократилось.