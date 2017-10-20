Порошенко пообещал создать антикоррупционный суд до конца года

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КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон о создании антикоррупционного суда до конца этого года. Об этом он заявил, выступая перед пограничниками в Киевской области.
"График создания нового суда, как я планирую, предусматривает окончательное подписание президентом закона об антикоррупционном суде до конца текущего года. Это абсолютно реально", - сказал он.