Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко пообещал создать антикоррупционный суд до конца года

Международная панорама
20 октября, 15:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, октября. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон о создании антикоррупционного суда до конца этого года. Об этом он заявил, выступая перед пограничниками в Киевской области.

"График создания нового суда, как я планирую, предусматривает окончательное подписание президентом закона об антикоррупционном суде до конца текущего года. Это абсолютно реально", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама