Порошенко рассчитывает, что депутатский иммунитет отменят весной 2018 года

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что изменения в конституцию Украины о лишении депутатов неприкосновенности вступят в силу весной 2018 года. Об этом он заявил, выступая перед пограничниками в столичном районе Бортничи.

"Надеюсь, что на следующей сессии Верховная рада даст 300 голосов за решение по лишению депутатской неприкосновенности. Есть все шансы, что весной будет принято окончательное и бесповоротное решение по неприкосновенности", - сказал Порошенко. Он призвал Конституционный суд безотлагательно рассмотреть соответствующий законопроект.

Полемика о депутатском иммунитете ведется на Украине несколько лет. Этот вопрос встал очень остро на этой неделе, когда принятия соответствующего закона в ультимативной форме потребовали участники начавшейся во вторник под Верховной радой акции протеста. Под давлением митингующих Рада в четверг проголосовала два законопроекта о лишении неприкосновенности, подготовленные группой депутатов и президентом. Оба проекта направлены в Конституционный суд.

Для предварительного одобрения изменений в конституцию необходимо не менее 226 голосов парламентариев, а для последующего их утверждения - не менее 300 голосов.