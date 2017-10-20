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Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29

Международная панорама
20 октября, 16:20 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 20, октября. /ТАСС

Александар Вучич заявил, что рассчитывает на плодотворное военное и военно-техническое сотрудничество с РФ

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Президент Сербии Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич

© EPA/ANDREJ CUKIC

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Минобороны РФ за шесть истребителей МиГ-29 и заявил, что рассчитывает на плодотворное военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Большое спасибо за этот красивый подарок, который Сербия сегодня получила. Надеюсь, что сотрудничество между Сербией и РФ будет развиваться в будущем", - сказал Вучич, обращаясь к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в ходе церемонии передачи самолетов, выделенных в качестве военно-технической помощи.

Вучич также поблагодарил президента России Владимира Путина за положительное решение вопроса.

Шойгу находится в Сербии с официальным визитом. В первой половине дня он провел переговоры с министром обороны Сербии Александаром Вулиным, принял участие в параде, который был посвящен 73-й годовщине освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

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Персоны
Вучич, Александар Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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