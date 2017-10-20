Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29

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БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Минобороны РФ за шесть истребителей МиГ-29 и заявил, что рассчитывает на плодотворное военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.
"Большое спасибо за этот красивый подарок, который Сербия сегодня получила. Надеюсь, что сотрудничество между Сербией и РФ будет развиваться в будущем", - сказал Вучич, обращаясь к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в ходе церемонии передачи самолетов, выделенных в качестве военно-технической помощи.
Вучич также поблагодарил президента России Владимира Путина за положительное решение вопроса.
Шойгу находится в Сербии с официальным визитом. В первой половине дня он провел переговоры с министром обороны Сербии Александаром Вулиным, принял участие в параде, который был посвящен 73-й годовщине освобождения Белграда от фашистских захватчиков.