Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Барселона не стала объявлять короля Испании персоной нон грата

Международная панорама
20 октября, 16:28 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, октября. /ТАСС

Городские власти отметили, что такое решение ни к чему бы не привело

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии не стали объявлять короля Испании Филиппа VI и членов монаршей семьи персонами нон грата. Об этом сообщила в пятницу газета El Periodico.

Смотрите также

Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

По ее информации, ранее соответствующее предложение сделала каталонская партия "Кандидаты за народное единство", которая выступает за выход автономии из состава Испании. В итоге предложение было вынесено на голосование комиссии городского совета Барселоны, однако поддержку представленных в ней сил не получило.

Как отметил первый заместитель мэра каталонской столицы Херардо Писарельо, ему не понравилась речь монарха после регионального референдума о независимости. Тогда король призвал к единству и восстановлению конституционного порядка. При этом заместитель градоначальника считает, что объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата "нецелесообразно" и не принесло бы никакой пользы.

В свою очередь партия "Кандидаты за народное единство" объясняла свое предложение "публичными заявлениями короля в связи с ситуацией в Каталонии, сделанными после референдума о выходе региона из состава королевства". Политическая сила уже выступала с подобной инициативой в начале 2017 года.

3 октября Филипп VI отметил, что власти Каталонии "нарушают конституцию и устав региона". Он добавил, что жители региона могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Филипп VI (король Испании)
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
5
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
6
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама