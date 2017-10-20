СМИ: Барселона не стала объявлять короля Испании персоной нон грата

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии не стали объявлять короля Испании Филиппа VI и членов монаршей семьи персонами нон грата. Об этом сообщила в пятницу газета El Periodico.

По ее информации, ранее соответствующее предложение сделала каталонская партия "Кандидаты за народное единство", которая выступает за выход автономии из состава Испании. В итоге предложение было вынесено на голосование комиссии городского совета Барселоны, однако поддержку представленных в ней сил не получило.

Как отметил первый заместитель мэра каталонской столицы Херардо Писарельо, ему не понравилась речь монарха после регионального референдума о независимости. Тогда король призвал к единству и восстановлению конституционного порядка. При этом заместитель градоначальника считает, что объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата "нецелесообразно" и не принесло бы никакой пользы.

В свою очередь партия "Кандидаты за народное единство" объясняла свое предложение "публичными заявлениями короля в связи с ситуацией в Каталонии, сделанными после референдума о выходе региона из состава королевства". Политическая сила уже выступала с подобной инициативой в начале 2017 года.

3 октября Филипп VI отметил, что власти Каталонии "нарушают конституцию и устав региона". Он добавил, что жители региона могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".