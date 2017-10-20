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КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии разрешил назначить министра обороны в обход президента и верховного главнокомандующего Игоря Додона. Об этом говорится в решении, который Конституционный суд огласил после состоявшегося в пятницу специального заседания.
Судьи мотивировали свое решение тем, что президент "не выполнил свои конституционные обязанности" и дважды отклонил предложенную премьером Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны. Они указали, что по закону глава государства имеет право сделать это только один раз. А в случае повторного выдвижения, обязан подписать указ о назначении, если премьер-министр повторно выдвинет ту же кандидатуру.
Отказ Додона утвердить Стурзу, суд приравнял к "неспособности президента исполнять свои обязанности". В этом случае, указали они, полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру. Однако в каждом конкретном случае они должны запрашивать решение Конституционного суда.
Должность министра обороны остается вакантной с конца прошлого года, когда Додон отправил в отставку с этого поста выступающего за объединение с Румынией Анатолия Шалару. В середине сентября Филип предложил на пост министра обороны Стурзу, но Додон отклонил его кандидатуру, заявив, что "согласится назначить на этот пост только настоящего профессионала". И выдвинул на этот пост генерала Виктора Гайчука, который уже был министром обороны. Правительство оспорило решение Додона в Конституционном суде.