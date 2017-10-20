Президент Сербии отметил выдающиеся заслуги красноармейцев при освобождении Белграда

БАТАЙНИЦА /Сербия/, 20 октября. /ТАСС/. Сербский президент Александар Вучич отметил выдающиеся заслуги красноармейцев при освобождении Белграда и всей Сербии во Второй мировой войне и пообещал всегда праздновать с россиянами День освобождения сербской столицы.

Об этом он заявил в пятницу на военном аэродроме Батайница под Белградом в ходе военного смотра "Свобода-2017", приуроченного к 73-й годовщине освобождения Белграда во Второй мировой войне, которая отмечается 20 октября.

"Хочу поблагодарить тех, кто несет самую большую заслугу за то, что мы сейчас дышим свободным воздухом. Вечная слава освободителям Белграда. Спасибо борцам Народно-освободительной армии, которые освободили наш город. Спасибо красноармейцам, которые вместе с нашими бойцами участвовали в освобождении Белграда", - отметил сербский лидер.

"Мы заслужили празднование этого великого дня, когда Белград стал навеки свободным. И будем праздновать его всегда вместе с нашими русскими друзьями. С теми, кто вместе с другими советскими народами, с сербским народом и другими югославскими народами освобождали Белград, гибли за свободу и проливали кровь", - заявил Вучич.

Военная сила

Он подчеркнул, что Сербия демонстрацией военной силы и оружия не собирается никому угрожать, а нынешний показ является свидетельством ее суверенитета, независимости, дружбы с русскими и китайцами.

"Новые самолеты, новая техника, танки, артиллерийское оружие, новая экипировка наших солдат не являются угрозой кому-либо, а служат лишь доказательством того, как мы ценим свою жизнь и как готовы ее защищать", - указал Вучич.

В смотре в Батайнице приняли участие более 2,2 тыс. сербских военных, были задействованы 130 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. Мероприятие посетили свыше 20 тыс. человек.