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Эрдоган: Европа и США не разделяют позицию Турции в борьбе с терроризмом

Международная панорама
20 октября, 16:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, октября. /ТАСС

Тайип Эрдоган также обвинил западные страны в том, что они делают "нечестные заявления" по поводу борьбы с терроризмом

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Материал из 1 страницы

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Турция не верит в то, что США и ряд европейских стран разделяют позицию республики в вопросах борьбы с терроризмом. Так, как сообщает телеканал Haber Turk, президент Тайип Эрдоган прокомментировал в пятницу размещение курдскими отрядами баннеров с портретом лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана в освобожденном от экстремистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сирийском городе Ракка.

"В Ракке были установлены баннеры с портретом главаря террористов. И как теперь США это объяснят? Во Франции на здании (агентства France Presse) тоже вывешивали его портрет. Как они смогут это объяснить", - сказал Эрдоган на церемонии закрытия саммита "Исламской восьмерки" в Стамбуле.

По словам турецкого президента, Анкара "не верит, что они разделяют взгляды Турции" по этой теме. "Они нечестны в своих заявлениях. США не поддерживают нашу борьбу с терроризмом", - сказал он.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), входящих в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Анкара неоднократно называла решение Вашингтона направить вооружение сирийским курдам серьезной ошибкой. 17 июля Совет национальной безопасности Турции выступил с заявление о том, что предназначенное для СНС и "Демократического союза" американское оружие было конфисковано у боевиков Рабочей партии Курдистана. В Анкаре считают, что борьба с ИГ в Ракке - лишь предлог для поставок, а попавшее в руки курдов оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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