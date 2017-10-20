Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: мощный взрыв произошел в мечети в Кабуле

Международная панорама
20 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По данным телеканала Tolo News, взрыв устроил террорист-смертник

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в одной из мечетей Кабула.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
6
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама