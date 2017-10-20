Страны G7 договорились о сотрудничестве с интернет-провайдерами в борьбе с терроризмом

РИМ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Страны Группы семи достигли принципиального соглашения о сотрудничестве с ведущими интернет-провайдерами для противостояния терроризму. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в пятницу по завершении встречи глав МВД "семерки", в котором участвовали также представители компаний Google, Facebook, Microsoft и Twitter.

"Участники [встречи] договорились о том, что интернет-компании продолжат предпринимать все усилия для недопущения распространения терроризма при использовании их платформ. В частности, было установлено, что необходимо наращивать совместные действия по ряду направлений, в том числе быстро распознавать и изымать любой контент террористического содержания, а также поддерживать экспертный диалог и вести борьбу с распространением радикальных идеологий в интернете через взаимное доверие, а также при уважении прав, свобод и законов", - говорится в документе.

"Сегодня мы сделали первые важные шаги по направлению к большому альянсу государств и интернет-провайдеров. Только так мы сможем выиграть эту партию против распространения террора", - заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Он также сообщил, что "семерка" договорилась о совместном сборе данных и обмене информацией о террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "После падения Ракки есть все возможности получить информацию, которую мы должны собирать и которой необходимо обмениваться перед лицом общей угрозы", - сказал министр. Миннити уточнил, что в столице самопровозглашенного халифата можно обнаружить материалы, которые помогут раскрыть, а потом судить иностранных боевиков, сражавшихся в рядах ИГ.