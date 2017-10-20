БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля 2018 года. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения планового саммита ЕС. Эту информацию подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который привел в своем Twitter эти же даты без дополнительных подробностей.

"Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля 2018 года. Будем рады вновь приветствовать всех союзников по альянсу", - сказал глава бельгийского кабмина.

Традиционно саммиты НАТО проводились раз в два года, однако начиная со встречи на высшем уровне в июле 2016-го в Варшаве они стали ежегодными. В текущем году саммит Североатлантического альянса также проходил в Брюсселе, лидеров альянса впервые привезли в новую штаб-квартиру НАТО, стоимостью более миллиарда евро, которая строилась с 2010 года и должна была начать работать с 1 января 2017 года.

Впрочем, переезд руководящих структур НАТО в вялотекущем режиме продолжается и сейчас, и вряд ли завершится до конца этого года, таким образом на следующем саммите "новоселье" можно будет отмечать повторно.

Что касается повестки саммита 2018 года, то она еще не сверстана, однако дипломаты в Брюсселе отмечают, что на ней неизбежно будут обсуждаться три ключевые для НАТО темы: усиление военного присутствия альянса в Восточной Европе, выполнение европейскими странами своих обязательств по повышению расходов на оборону и ситуация в Афганистане, где с 2018 года альянс намерен вновь расширить численность своей небоевой миссии.