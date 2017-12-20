Баллистические ракеты на службе великого аятоллы раздражают США

После того как йеменские повстанцы-хуситы произвели очередной запуск баллистической ракеты по Саудовской Аравии, целью которой был королевский дворец, баллистическая программа Ирана вновь стала объектом жесткой критики со стороны США. В Вашингтоне и Эр-Рияде уверены: запущенная хуситами ракета "Буркан-2" была произведена в Иране. О том, какие ракеты есть "за пазухой" у Тегерана и почему США и их союзники так недовольны, — в материале ТАСС.

Терпение иссякло

В конце сентября на военном параде в Тегеране были продемонстрированы новейшие баллистические ракеты "Хорамшахр", способные нести несколько боеголовок. Максимальная дальность их полета, как утверждают иранские СМИ, составляет 2 тыс. км. Это означает, что в зоне досягаемости находятся такие города, как Анкара, Эр-Рияд, Иерусалим и даже Афины и Киев. Через день после парада министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тегеран демонстрирует "неповиновение Соединенным Штатам и их союзникам" и испытывает терпение Вашингтона.

Учитывая, что администрация президента США Дональда Трампа и так не питает пиетета в отношении Ирана, испытания и демонстрация баллистических ракет такой дальности, конечно же, раздосадовали Белый дом. Запуски баллистических ракет из Йемена повстанцами-хуситами лишь усугубили ситуацию. Более того, 4 ноября одну из этих ракет, как утверждают хуситы, не смог сбить американский наземный комплекс MIM-104 Patriot. А это мощный репутационный удар по американским системам ПРО, активно продвигаемым Вашингтоном на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В результате терпение США иссякло и они решили обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы наказать Иран.

"Мы могли бы принять новую резолюцию, которая отчетливо запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его очевидные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус „стражей исламской революции“ Ирана за нарушения многочисленных резолюций Совета Безопасности", — заявила 19 декабря постпред США при ООН Никки Хейли.

Из Пхеньяна с любовью

С предложением запретить Тегерану разработку баллистической ракетной программы Вашингтон явно опоздал. Первые иранские баллистические ракеты, способные поразить территорию Израиля, были запущены в серию еще в 2001 году. Речь идет о баллистических ракетах средней дальности (БРСД) "Шахаб-3", максимальная дальность которых составляет 850 км. Появились же они у Тегерана благодаря КНДР.

Именно северокорейские БРСД семейства "Нодон" стали основой для "Шахаб-3". Пхеньян, в свою очередь построивший свою баллистическую ракетную программу на основе советских разработок, поделился с Тегераном и другими наработками.

Некоторые западные обозреватели даже утверждают, что представленные в 2017 году ракеты "Хорамшахр" были созданы на базе северокорейских "Хвасон-10" (также известных как "Мусудан"). Как пишет японский журнал The Diplomat, Тегеран и Пхеньян находятся в постоянном контакте по линии ВПК. И это еще больше беспокоит Вашингтон в свете недавнего испытания КНДР баллистической ракеты "Хвасон-15", способной поразить всю территорию США.

Лучшие представители

Помимо упомянутых ракет "Шахаб-3", у которых, по состоянию на 2017 год, появились модификации с максимальной дальностью в 2 тыс. км, Иран также имеет в своем распоряжении баллистические ракеты "Гадир-110" (максимальная дальность — 1,8−2 тыс. км) и "Саджиль" (2 тыс. км).

Среди баллистических ракет малой дальности (БРМД) — "Киам-1" (750 км), являющиеся копией северокорейских "Хвасон-6", и "Фатех-313", способные поражать цели на удалении в 500 км.

Несмотря на такое обилие различных семейств баллистических ракет, у Тегерана в отличие от Пхеньяна нет самого грозного типа этого оружия — межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Некоторые специалисты утверждали, что используемая в иранской космической программе ракета-носитель "Сафир-2" способна доставить боезаряд на 4−4,5 тыс. км, но эти догадки были признаны несостоятельными даже в США.

К тому же руководство Ирана неоднократно заявляло, что не собирается разрабатывать и производить баллистические ракеты с максимальной дальностью свыше 2 тыс. км. При этом командующий Корпусом "стражей исламской революции" Ирана генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что технические возможности для увеличения максимальной дальности у Тегерана имеются уже сейчас.

Мнение Москвы

Россия к призывам США в СБ ООН относится весьма скептически. Еще в сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Михаил Ульянов пояснял, что правового запрета на испытания Тегераном баллистических ракет не существует.

В мире есть как минимум пара десятков стран, которые этим занимаются, и у них на это есть все права. Никаких международных запретов нет



Михаил Ульянов директор ДНКВ МИД РФ

"Запрета на осуществление Ираном ракетных пусков нет. Соответствующий компромисс был достигнут при согласовании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, — отметил дипломат. — Прежний запрет, зафиксированный в резолюциях СБ ООН, был отменен, а вместо него появился пункт, содержащий всего лишь призыв к Ирану воздерживаться от запусков баллистических ракет, но не всяких ракет, а лишь тех, которые способны служить средствами доставки оружия массового уничтожения (ОМУ). Так что это часть сделки, компромисс, которого надо придерживаться".

Кроме того, напомнив о том, что в Иране производятся ракеты только малой и средней дальности, Ульянов добавил, что два единственных государства, отказавшиеся от такого типа ракет, — Россия и США.

И в Вашингтоне отлично понимают, что юридически Тегеран никак не ограничен в своих исследованиях и разработках более совершенных и точных баллистических ракет.

Александр Мосесов