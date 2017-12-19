Минюст Украины: иски Киева к РФ в ЕСПЧ могут рассматриваться не менее 5-7 лет

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Иски Украины к РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)могут рассматриваться не менее 5-7 лет, считает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее", - сказал он в интервью интернет-изданию "Сегодня", отвечая на вопрос о сроках рассмотрения дел, инициированных Украиной.

Как добавил глава Минюста, более точный срок, необходимый для вынесения решений ЕСПЧ по поданным Киевом искам против РФ можно будет назвать после того, как в следующем году поступит ответ Европейского суда "по процессуальным графикам по двум большим делам - по Донбасскому делу и по Крымскому делу, касающихся событий 2014 года". "И тогда мы сможем делать какие-то прогнозы по срокам рассмотрения этих дел по существу", - добавил глава ведомства.

Говоря о планах министерства на будущий год, Петренко отметил: "в приоритете международные суды и дела против РФ".

Украина с 2014 года подала против России в Европейский суд по правам человека пять исков, связанных с событиями в Крыму и Донбассе. По оценке Минюста, сумма поданных исков достигает $1 трлн.