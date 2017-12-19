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Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом

Международная панорама
19 декабря, 17:42 дата обновления: 19 декабря, 17:47 UTC+3

Турецкие власти обвиняют исламского проповедника в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года

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Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

© REUTERS/Charles Mostoller

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Досье

Об этом, как сообщает газета Sabah, во вторник официально заявила турецкая прокуратура.

"Лидер ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") [Фетхуллах] Гюлен был знаком с убийцей [Андрея Карлова]. На телефон убийцы поступала вся информация", - говорится в заявлении прокуратуры.

Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Турция
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