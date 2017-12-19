Убийца российского посла в Турции был связан с Гюленом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Об этом, как сообщает газета Sabah, во вторник официально заявила турецкая прокуратура.

"Лидер ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") [Фетхуллах] Гюлен был знаком с убийцей [Андрея Карлова]. На телефон убийцы поступала вся информация", - говорится в заявлении прокуратуры.

Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.