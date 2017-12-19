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Белый дом считает, что продукты "Лаборатории Касперского" несут риски для госструктур

Международная панорама
19 декабря, 18:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

Помощник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт отметил, что Вашингтон принял меры против компании, так как она может передавать данные российскому правительству

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ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Американская администрация считает, что продукты "Лаборатории Касперского" несут угрозу для компьютерных сетей федеральных учреждений, поэтому и был введен запрет на их использование.

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Об этом заявил во вторник помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт во время брифинга для журналистов.

"В этом году приняли меры для устранения "Касперского" из всех наших федеральных сетей. Мы сделали это, потому что компания, которая может передавать информацию российскому правительству, представляет риски, недопустимые для наших федеральных сетей", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование продукции компании "Лаборатория Касперского" и ее дочерних структур в любых госучреждениях. До этого министерство внутренней безопасности США предписало министерствам и агентствам США прекратить использование продуктов "Лаборатории Касперского". По мнению МВБ, использование продуктов "Лаборатории Касперского" может представлять риски для информационной безопасности.

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