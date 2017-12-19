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Палестина потребовала пересмотра соглашения с Израилем, заключенного в Осло

Международная панорама
19 декабря, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат заявил, что речи об отмене соглашения не идет, но многие его пункты не выполняются Израилем

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Палестина выступает за пересмотр соглашения с Израилем, заключенного в 1994 году в Осло. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Необходимо пересмотреть соглашение в Осло, - сказал он. - Мы не говорим об отмене этого соглашения, но многие его пункты не выполняются Израилем, поэтому мы требуем пересмотра".

"Мы приглашаем Россию, Китай, Южную Африку, любую страну, которая представляет центр силы, к пересмотру этих договоренностей, - добавил Шаат. - Израиль необходимо заставить выполнять эти обязательства".

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино- израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года, они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Данное решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались массовые беспорядки и протестные акции.

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Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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