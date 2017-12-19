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Волкер выступает против прямого диалога Киева с республиками Донбасса

Международная панорама
19 декабря, 18:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

Следствием такого диалога стало бы "увековечивание конфликта", считает спецпредставитель США по Украине

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ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что диалог Украины с представителями Донецкой и Луганской народных республик не поможет разрешить конфликт в Донбассе.

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"(Россия - прим. ТАСС) настаивает на том, чтобы в рамках нормандского процесса с участием Франции и Германии, президентов России и Украины, шло взаимодействие с представителями Донецка и Луганска, <...> как если бы те были равными и законными партнерами; она (Россия - прим. ТАСС) настаивает на том, чтобы это делала и Украина", - сказал Волкер, выступая во вторник на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне. Однако следствием этого будет только "увековечение конфликта", считает сотрудник Госдепартамента США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце октября подчеркнул, что определенные высказывания Волкера "прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате". А в начале декабря глава МИД России заявил, что Киев стремится использовать тему возможного размещения в Донбассе охранной миссии ООН, "чтобы похоронить Минские договоренности".

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