Возглавляемая США коалиция ликвидировала трех главарей ИГ в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Возглавляемая США международная контртеррористическая коалиция ликвидировала трех главарей запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) за три последние недели в Ираке и Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"За последние три недели в результате авиаударов ВВС коалиции были уничтожены три главаря ИГ в Ираке и Сирии. Ликвидация этих террористов, которые играли ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГ и ее деятельность по распространению информации. Это снижает способность боевиков планировать и проводить теракты как внутри Сирии и Ирака, так и за рубежом", - отметил он.

Диллон заявил, что боевики потеряли практически все территории, которые они ранее контролировали.

"[Боевики] ИГ потеряли почти все территории, которые они когда-то контролировали. Более 7,7 млн человек теперь свободны, но это не знаменует конец [антитеррористической] кампании", - отметил он.

Полковник назвал группировку "сообразительным, жестоким и злобным" врагом, который умеет приспосабливаться к разнообразным ситуациям. "Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров и оказывать давление на ИГ", - указал он, добавив, что коалиция продолжит оставаться на территории Сирии, пока переговоры в Женеве о политическом урегулировании ситуации в этой республике не достигнут прогресса.

ВВС коалиции нанесли авиаудары, в результате которых были уничтожены главари ИГ, 28 ноября и 1 декабря.