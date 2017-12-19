Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возглавляемая США коалиция ликвидировала трех главарей ИГ в Ираке и Сирии

Международная панорама
19 декабря, 19:42 дата обновления: 19 декабря, 20:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

Ликвидация этих террористов, которые играли ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГ и ее деятельность по распространению информации, сообщили в Пентагоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Возглавляемая США международная контртеррористическая коалиция ликвидировала трех главарей запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) за три последние недели в Ираке и Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Смотрите также

Борьба с ИГ в Сирии. Досье

"За последние три недели в результате авиаударов ВВС коалиции были уничтожены три главаря ИГ в Ираке и Сирии. Ликвидация этих террористов, которые играли ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГ и ее деятельность по распространению информации. Это снижает способность боевиков планировать и проводить теракты как внутри Сирии и Ирака, так и за рубежом", - отметил он.

Диллон заявил, что боевики потеряли практически все территории, которые они ранее контролировали.

"[Боевики] ИГ потеряли почти все территории, которые они когда-то контролировали. Более 7,7 млн человек теперь свободны, но это не знаменует конец [антитеррористической] кампании", - отметил он.

Полковник назвал группировку "сообразительным, жестоким и злобным" врагом, который умеет приспосабливаться к разнообразным ситуациям. "Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров и оказывать давление на ИГ", - указал он, добавив, что коалиция продолжит оставаться на территории Сирии, пока переговоры в Женеве о политическом урегулировании ситуации в этой республике не достигнут прогресса.

ВВС коалиции нанесли авиаудары, в результате которых были уничтожены главари ИГ, 28 ноября и 1 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама