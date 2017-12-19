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МИД Ирана раскритиковал новую стратегию нацбезопасности США

Международная панорама
19 декабря, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что она "приведет к нестабильности в регионе и укреплению терроризма"

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана считают новую стратегию национальной безопасности США дестабилизирующей и способствующей росту терроризма в мире. Об этом, как передает во вторник телеканал "Аль-Маядин", заявил МИД Исламской Республики.

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"Новая американская стратегия национальной безопасности приведет к нестабильности в регионе и укреплению терроризма", - убеждены в ведомстве.

Белый дом в понедельник распространил текст новой стратегии национальной безопасности США, где прямо говорится, что Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов и "пытаются размыть американскую безопасность и процветание". Там же утверждается, что КНР и РФ разрабатывают оружие, способное угрожать американской критической инфраструктуре и структурам системы командования и управления. Вашингтон также обвинил Тегеран в поддержке террористических группировок и заявил, что сотрудничает с "партнерами с целью нейтрализовать враждебную деятельность Ирана в регионе".

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