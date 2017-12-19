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Reuters: США предложили внести в черный список 10 судов за перевозку грузов КНДР

Международная панорама
19 декабря, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Ограничительные меры будут введены, если до вечера четверга такое решение одобрят все 15 стран, представители которых входят в комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Пхеньяна

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ТАСС, 19 декабря. США предложили Совету Безопасности ООН внести в черный список десять судов за транспортировку из КНДР грузов, на которые распространяются международные санкции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

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Ограничительные меры против 10 судов будут введены, если до вечера четверга такое решение одобрят все 15 стран, представители которых входят в комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР.

В случае внесения судов в черный список страны, входящие в ООН, должны будут запретить их заход в свои порты. Под каким флагом ходят суда, в отношении которых США предлагают ввести санкционные меры, Reuters не сообщает.

21 ноября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении гражданина КНР и 13 организаций, из которых четыре зарегистрированы в Китае, а еще девять - в КНДР. Кроме того, как проинформировало во вторник Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, под рестрикции, направленные против Пхеньяна, попали 20 морских судов, которые ходят под флагом КНДР.

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