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Волкер считает, что политическую волю для урегулирования в Донбассе надо проявить России

Международная панорама
19 декабря, 22:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Вашингтон открыт для диалога с РФ о преодолении конфликта на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США открыты для диалога с Россией о преодолении конфликта на востоке Украины, но считают, что политическую волю для решения данной проблемы должна проявить Москва, а не Киев. С таким заявлением выступил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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"Мы все еще открыты для диалога с Россией и готовы ... содействовать имплементации минских соглашений, однако нужна политическая воля", - написал американский дипломат в своем Twitter по завершении выступления на семинаре в Атлантическом совете в столице США.

В другой записи в социальной сети Волкер прокомментировал решение России вывести своих военнослужащих из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), увязав этот шаг Москвы с очередным всплеском напряженности в Донбассе. "Россия вывела своих офицеров из СЦКК, являющегося механизмом обеспечения перемирия, как раз перед масштабной эскалацией числа нарушений режима прекращения огня. На Украине только что произошли одни из самых ожесточенных с февраля 2017 года боев. Решение о мире предстоит принимать России", - утверждал Волкер.

Наконец, он разместил в Twitter ряд спутниковых фотографий, сделанных американской компанией DigitalGlobe, снабдив их следующим комментарием: "Ведомые Россией силы находятся всего в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Необходимы скорейшие прекращение огня и вывод тяжелых вооружений в соответствии с минскими соглашениями".

Представители контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

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