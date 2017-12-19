Пентагон: ИГ безуспешно попытался пересечь район Эт-Танф в Сирии, где находится база США

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) безуспешно попытались пересечь сирийский район Эт-Танф, который граничит с Ираком и Иорданией и на территории которого расположена американская военная база. Об этом сообщил во вторник журналистам полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Мы зафиксировали недавнюю попытку ИГ по пересечению в западном направлении района Эт-Танф. Она была безуспешной, ее пресекли наши партнеры", - отметил он.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что присутствие американских военных в районе Эт-Танф в Сирии создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы с Иорданией и Ираком. Он подчеркнул, что в настоящее время нахождение американских военных в районе Эт-Танф "утратило свою актуальность". По его словам, "в пятидесятикилометровой зоне вокруг Эт-Танфа отмечается присутствие бандформирований, которые продолжают вооруженные вылазки и убивают мирных граждан".

Американский полковник также заявил, что с момента освобождения Ракки в октябре "Силы демократической Сирии" (СДС) "ведут ожесточенную борьбу" с боевиками ИГ в долинах рек Хабур и Евфрат. Целью СДС остается город Абу-Хамман, расположенный в бассейне Евфрата.

В провинции Ракка местные власти, подчеркнул Диллон, сосредоточили усилия на ликвидации взрывчатых веществ, оставленных боевиками, а также занимаются вопросами возвращения внутренне перемещенных лиц.