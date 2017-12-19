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СМИ: США активизировали переговоры с Ираком о присутствии там американских войск

Международная панорама
19 декабря, 23:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, декабря. /ТАСС

По словам официальных лиц США, Вашингтон дал ясно понять, что хотел бы сохранить военное присутствие в Ираке и после победы над террористической организацией "Исламское государство"

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ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Вашингтон активизировал переговоры с Багдадом о дальнейшем присутствии своих войск в республике. Об этом сообщила во вторник газета USA Today, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц США.

По их словам, США дали ясно понять, что хотели бы сохранить военное присутствие в Ираке и после победы над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 10 декабря премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме боевиков ИГ в Ираке. "Обе страны хотят избежать повторения событий 2011 года, когда США вывели свои войска из Ирака после того, как была ослаблена террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и снизился уровень насилия в стране. А спустя три года иракская армия потерпела крах, когда вторглись боевики ИГ", - отмечает издание.

Согласно информации Пентагона, в настоящее время в Ираке дислоцированы 5,2 тыс. американских солдат и офицеров. Как указали официальные лица, численный состав контингента США, который останется в Ираке, пока не определен, так как "это должно решить иракское правительство". Предполагается, что перед американскими военнослужащими будут поставлены те же задачи, которые они решают сейчас: подготовка иракских сил безопасности, оказание помощи в сборе разведданных и разработке операций. В возможных боевых действиях принимать участие они не будут.

Газета напоминает, что в 2011 году Вашингтон уговаривал тогдашнего премьер-министра Нури аль-Малики внести поправки в соглашение о выводе войск США, предлагая оставить в Ираке от 3 до 10 тыс. солдат. Но аль-Малики не решился пойти на такой шаг, утверждая, что это может спровоцировать в его стране вспышку насилия и, кроме того, не получит одобрения парламента.

На этот раз США хотят облечь договоренность о дальнейшем пребывании своих войск в Ираке в форму меморандума о взаимопонимании, что не потребует утверждения документа иракским парламентом.

США начали военную операцию в Ираке в марте 2003 года. К концу 2011 года завершили вывод практически всего контингента. По данным Пентагона, в Ираке погибли свыше 4,4 тыс. американских военнослужащих, еще почти 32 тыс. получили ранения.

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