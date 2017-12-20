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ООН не подтвердила иранское происхождение ракеты, запущенной хуситами по Эр-Рияду

Международная панорама
20 декабря, 0:03 UTC+3 ООН ООН 19, декабря. /ТАСС

В то же время замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман отметил схожесть ракеты с иранской Qiam-1

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ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперты ООН продолжают изучать фрагменты ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Саудовской Аравии, и не пришли к однозначному выводу о том, что она имеет иранское происхождение. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности. В то же время он отметил схожесть ракеты с иранской Qiam-1.

14 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила на военной базе в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Как утверждала дипломат, американские военные эксперты пришли к выводу, что ракета, а также другое военное оборудование, представленное журналистам, были произведены в Иране.

Как заявил Фелтман, в секретариате ООН "приняли к сведению" информацию, изложенную Хейли. "На данный момент секретариат не в состоянии подтвердить, что ракета была иранской Qiam-1 - вариацией ракеты "Скад", которая, по оценке саудовских властей, была передана [мятежникам в Йемене] в нарушение резолюции 2231 [в поддержку иранской ядерной сделки]", - сказал он.

По его словам, в последнем докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша есть предварительные заключения о том, что две баллистические ракеты, запущенные мятежниками в сторону Саудовской Аравии в этом году, "имеют схожие черты, что указывает на их общее происхождение". Фелтман отметил, что ракеты также схожи с ракетами семейства "Скад", в том числе Qiam-1. "Секретариат все еще анализирует доступную информацию и доложит Совету в установленном порядке", - подытожил он.

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Хейли, Никки
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