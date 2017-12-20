В Минске состоится последняя в 2017 году встреча контактной группы по Украине

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду в Минске. Основным вопросом встречи должна стать проблема освобождения пленных. Подготовку к обсуждению стороны конфликта в Донбассе начали еще в середине ноября, после того как президент РФ Владимир Путин по просьбе представителя Киева Виктора Медведчука переговорил об этом с лидерами провозглашенных республик.

Изначально ставилась задача провести обмен пленными по формуле "306 на 74" до рождественских и новогодних праздников. Однако дата до сих пор не определена. Более того, возникли определенные проблемы в связи с тем, что украинская сторона потребовала провести повторную верификацию - процедуру подтверждения пленными из Донбасса своего желания вернуться в провозглашенные республики.

Не помогли пока продвинуться и две видеоконференции, проведенные 12 и 18 декабря. Как сообщила по итогам состоявшихся в понедельник скайп-переговоров представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, украинская сторона отвергла предложение координатора ОБСЕ Тони Фриша провести обмен пленными 27 декабря.

Вместе с тем и в Киеве, и в провозглашенных республиках заявляют о желании поскорее провести обмен, чтобы удерживаемые в настоящее время лица смогли до праздников вернуться домой. "Свою готовность мы подтвердили и подтверждали ее неоднократно. То есть тех людей, которых хотела бы украинская сторона, мы готовы передать", - сказала еще на прошлой неделе представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Ольга Кобцева. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко также заявила, что в понедельник на видеоконференции украинская сторона "подтвердила готовность к освобождению к новогодним и рождественским праздникам". "Надеюсь, мы выходим на финишную прямую", - написала она в Facebook.

На скорейшее освобождение пленных надеются и в Москве. Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся на прошлой неделе большой пресс-конференции призвал стороны поскорее прийти к согласию. "Давайте сделаем это в конце концов, потом можно и дальше пойти. Надо в преддверии Нового года и Рождества сделать данный добрый шаг навстречу друг другу", - обратился российский лидер к участникам конфликта.

Другая важная задача - попытаться в преддверии праздников обеспечить "режим тишины". С такой инициативой на прошлом заседании контактной группы вышли представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщил на этой неделе представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук, украинская сторона готова это предложение поддержать.

Низкая эффективность

По большинству остальных вопросов минский диалог словно застыл на месте. Об этом все чаще заявляют все участники переговоров по мирному урегулированию, в том числе и представляющие украинскую сторону.

"Минский процесс находится, если можно так сказать, в тупике", - констатировал, в частности, представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук. Он отметил, что начинается уже 72-й раунд работы рабочей подгруппы по вопросам безопасности, однако уже довольно длительное время никаких позитивных изменений не происходит.

"12 или 13 раундов мы топчемся на месте, повестка не меняется. ОБСЕ, конечно, меняет иногда акценты, но повестка в целом все та же - соблюдение режима прекращения огня, отвод вооружений и войск, разминирование и так далее. В связи с этим рассчитывать, что в минском процессе будет какой-то прорыв, кроме обмена пленными, не стоит", - сказал он, выступая на круглом столе в Верховной раде. До перехода к "практической и прагматичной части обсуждения в рамках минского процесса", по его словам, "еще очень далеко".

Между тем в Москве не устают напоминать, что именно киевское руководство саботирует мирный процесс, не желая наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и выполнить политическую часть минских договоренностей. "Что касается минского формата и его эффективности - эффективность низкая прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти, - отметил на большой пресс-конференции Владимир Путин. - Нет никакого желания [в Киеве] реализовывать соглашения и начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Верховной радой, но не введенном до сих пор под разными предлогами в силу".

Новое обострение

Тем временем наблюдатели ОБСЕ констатировали резкое обострение ситуации в плане безопасности. Как заявил в конце прошлой недели заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, "по итогам трех с половиной лет продолжающегося конфликта мы сейчас дальше от разрешения, чем когда-либо". Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан сообщил, что с 11 по 17 декабря зафиксировано 16 тыс. нарушений прекращения огня, назвав последнее обострение беспрецедентным с февраля этого года.

В свою очередь представители ЛНР и ДНР отмечают систематическое применение украинскими силами запрещенного минскими договоренностями оружия, в том числе артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм.

В результате вновь растет число пострадавших среди гражданского населения. Только в понедельник на этой неделе в ЛНР и ДНР были ранены пять мирных жителей. В ЛНР сообщили также о наибольшем за последнюю неделю количестве разрушений от обстрелов в 2017 году. Более 50 жилых домов получили повреждения и в ДНР, сообщил в пятницу представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

Отзыв россиян из СЦКК

На этом фоне серьезные последствия может иметь ситуация в связи с выводом с Украины российских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК), которых Киев все последнее время выдавливал из Донбасса, отказываясь согласовывать регламент функционирования группы, ограничивая доступ к линии соприкосновения, а также создавая иные препятствия, как сказал полпред РФ Борис Грызлов, "кухонно-бытового" характера.

Москве несколько раз пришлось предупреждать Киев о недопустимости таких действий. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 7 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, обратил внимание на то, что Киев делает все, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК "в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые и невыполнимые требования, по сути, добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование".

Минобороны РФ в заявлении 13 декабря констатировало, что условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК стали носить "откровенно дискриминационный характер" и "касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности".

В результате в понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил о невозможности в таких условиях дальнейшей работы представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК и подчеркнул, что "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону".

19 декабря российские представители покинули Донбасс. Вслед за ними территорию неподконтрольного Киеву региона оставили и украинские наблюдатели СЦКК.

В ДНР уже высказали мнение, что вывод российских наблюдателей СЦКК негативно скажется на диалоге с Украиной в вопросах безопасности.

Понимают это и в Киеве. "Отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо", - сказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук. По его словам, отсутствие контроля со стороны СЦКК серьезно осложнит обеспечение "режима тишины" в Донбассе, поскольку в отличие от патрулей СММ ОБСЕ, у СЦКК есть полномочия, и они могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима прекращения огня.

Комментируя данную ситуацию, полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов подчеркнул, что, создавая неприемлемые условия для пребывания российских участников СЦКК, "официальный Киев демонстрирует, что ни во что не ставит минские соглашения". "Начав год с блокады Донбасса, киевские власти завершают его блокадой работы органа, контролирующего исполнение минских соглашений в сфере безопасности. Хотелось бы верить, что официальный Киев осознает неуместность и вред от своих действий", - отметил он.

Ожидается, что вопрос участия России в СЦКК будет поднят на заседании контактной группы в среду.