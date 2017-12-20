Глава МИД Катара: решение Трампа по Иерусалиму препятствует мирному процессу в регионе

ТАСС, 20 декабря. Катар и Алжир подтверждают свою неизменную позицию, касающуюся права палестинского народа создать свое государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Об этом во вторник в столице Алжира заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам встречи с алжирским премьер-министром Ахмедом Уяхья, передает информационное агентство Algerie Presse Service.

По его данным, в ходе переговоров они обсудили актуальные региональные и международные темы, в том числе палестинское досье. "Обе стороны подтвердили свои позиции и неизменную поддержку палестинскому делу и праву палестинского народа создать свое государство в границах 1967 года со столицей в Священном Иерусалиме", - отметил Аль Тани.

Он подчеркнул, что "Катар отвергает решение США перенести американское посольство в Иерусалим, так как оно препятствует мирному процессу в регионе".

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.