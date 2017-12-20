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Госдепартамент вновь обвинил в насилии "пророссийские силы" в Донбассе

Международная панорама
20 декабря, 0:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт также заявила, что Москва продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во вторник на регулярном брифинге для журналистов выступила с утверждением о том, что так называемые пророссийские силы в Донбассе являются источником насилия на востоке Украины, и обвинила Россию в разжигании конфликта.

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"Россия и подконтрольные ей лица - это источник насилия на востоке Украины, российское правительство продолжает способствовать активному конфликту и гуманитарному кризису", - сказала она. Науэрт также обвинила Москву в поддержке "созданных ею" провозглашенных республик.

В Донбассе сейчас формально действует перемирие, согласованное участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Оно было установлено с полуночи 25 августа в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название "школьное". Договоренности сначала привели к снижению напряженности на линии соприкосновения сторон, однако затем интенсивность обстрелов увеличилась. Как сообщил в минувшую пятницу заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, за последнюю неделю ОБСЕ зафиксировало почти 20 тыс. нарушений, что на 25% больше, чем на прошлой.

Со своей стороны провозглашенные республики Донбасса только за понедельник, 18 декабря, зафиксировали 46 нарушений перемирия со стороны киевских силовиков, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов.

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