Жителя Массачусетса приговорили к 28 годам тюрьмы за поддержку ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Житель штата Массачусетс, признанный ранее виновным в поддержке экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировании терактов на территории США, приговорен во вторник к 28 годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

28-летнего Дэвида Райта ранее признали виновным по всем пунктам обвинения, включая сговор с целью оказания материальной помощи иностранной террористической организации и подготовку акта терроризма на территории США. Мужчине грозило пожизненное заключение, однако по итогам судебного заседания в Бостоне судья вынес более мягкий приговор.

По данным следствия, Райт, его дядя Усама Абдулла Рахим и еще один их сообщник, в частности, собирались "убить и обезглавить" консервативную активистку Памелу Геллер, которая в мае 2015 года принимала участие в организации конференции в штате Техас, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. В итоге эта атака не была совершена.

Другими возможными жертвами мужчин являлись полицейские из штата Массачусетс, на которых также планировалось нападение. Как указывали в прокуратуре, в этих целях заговорщики провели несколько встреч и приступили к непосредственной подготовке терактов, ни один из которых также не был осуществлен.

Рахим находился под круглосуточным наблюдением ФБР. Он был застрелен в июне 2015 года стражами порядка в Бостоне после того, как достал нож и начал агрессивно себя вести, игнорируя призывы бросить оружие. Райт был задержан спустя несколько часов после этого в одном из пригородов Бостона.

Сообщник Райта и Рахима, Николас Ровински из штата Род-Айленд, был также арестован и в прошлом году признал свою вину. Ровински дал показания против Райта и ожидает вердикта суда. Прокуратура требует приговорить его к 15 годам тюрьмы.