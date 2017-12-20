Могерини: политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и Евросоюза

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела во вторник в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири. Выступая на пресс-конференции, которая транслировалась каналом Tele Liban, глава европейской дипломатии заявила, что "политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и всех народов Ближнего Востока".

По словам Могерини, Евросоюз также стремится к скорейшему переходу от военных действий к политическому процессу в Сирии. "Чтобы мы начали планировать будущее участие в послевоенной реконструкции этой страны, сирийские стороны должны достичь политического компромисса в Женеве", - отметила она.

Аун на встрече с Могерини указал на "необходимость начала поэтапного возвращения сирийских беженцев из Ливана на родину без увязки с политическим урегулированием", которое, по его мнению, "не скоро будет достигнуто в Сирии".

Верховный представитель ЕС пообещала, что европейские государства примут активное участие в международной донорской конференции в поддержку Ливана и других государств, приютивших сирийских беженцев, которая запланирована на апрель 2018 года в Брюсселе. "Ситуация в Сирии, к сожалению, остается напряженной, и у меня складывается впечатление, что время для безопасного и добровольного возвращения беженцев к своим очагам еще не наступило", - подчеркнула Могерини.