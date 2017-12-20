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CNN: рейтинг поддержки Трампа в США достиг рекордного минимума

Международная панорама
20 декабря, 1:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, декабря. /ТАСС

Деятельность президента Соединенных Штатов одобряют лишь 35% американцев

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.

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Отмечается, что это минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 59% респондентов. Для сравнения, в марте текущего года Трампа поддерживали 45% участников опроса CNN, проведенного в том месяце.

Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления, отмечает телеканал. Так, Джордж Буш - младший завершил первый год своего президентства с уровнем поддержки около 86%, Джон Кеннеди - с 77%, Дуайт Эйзенхауэр - с 69%. Ричарда Никсона, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обаму в декабре в конце первого года их правления поддерживали 55-59% американцев.

При этом, если брать исключительно республиканцев, то среди них деятельность Трампа в настоящий момент одобряют до 85% опрошенных, передает CNN. Среди демократов таковых набирается лишь 4%.

Опрос проводился с 14 по 17 декабря, участие в нем приняли более 1 тыс. американцев. Погрешность его результатов составляет около 3,8 п. п.

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Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Картер, Джимми Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший) Кеннеди, Джон Фицджеральд
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