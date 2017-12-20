Премьер Испании заверил, что его партия гарантирует Каталонии демократию и законность

БАРСЕЛОНА, 20 декабря. /ТАСС/. Правящая в Испании Народная партия в случае успеха на региональных выборах 21 декабря в Каталонии гарантирует автономии соблюдение законности и демократических прав. Об этом заявил испанский премьер-министр и лидер партии Мариано Рахой на заключительном предвыборном митинге в Барселоне во вторник вечером.

Выступая перед сторонниками, Рахой подчеркнул, что только партии, выступающие за поддержание в Каталонии конституционного порядка и сохранение автономии в составе Испании, "находятся на правильной стороне истории". "Каталония победит. Эти выборы уже ознаменовали разрыв с сепаратизмом, и все мы, испанцы, поддержим строительство лучшего будущего, исполненного надежды", - заявил премьер под аплодисменты собравшихся.

Призывая каталонцев голосовать за Народную партию и ее регионального лидера Хавьера Гарсию Альбиола, Рахой заверил, что эта политическая сила обеспечит автономии законность и порядок. "Мы - самый полезный и надежный выбор, потому что мы уже доказали свою успешность и полны решимости гарантировать демократию, свободу и защиту прав человека", - заверил глава испанского правительства.