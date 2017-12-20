Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили в открытом письме Порошенко призвал его добровольно уйти в отставку

Международная панорама
20 декабря, 2:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, декабря. /ТАСС

Политик заявил, что добровольная отставка президента Украины - "это почти последний шанс преодолеть политический кризис"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили опубликовал в ночь на среду в Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Оппозиционный политик призвал украинского лидера добровольно оставить пост.

Смотрите также
Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили (в центре)

Конфликт Михаила Саакашвили с властями Украины. Досье

"Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", - указал Саакашвили.

Он в очередной раз обвинил Порошенко в нежелании проводить реформы, а также в "бесконечной жадности, которую не будет терпеть народ Украины". Отсутствие реформ и коррупция сделают украинского президента "самым большим разочарованием и антигероем для украинцев", уверен Саакашвили.

Лидер "Движения новых сил" также вновь утверждал, что воскресные столкновения его сторонников с полицией у Октябрьского дворца в Киеве, в ходе которых пострадали 60 нацгвардейцев, были провокацией властей. "Признаю, что попался на эту провокацию. Буду нести за нее политическую ответственность", - отметил Саакашвили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Саакашвили Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама