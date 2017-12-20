Саакашвили в открытом письме Порошенко призвал его добровольно уйти в отставку

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили опубликовал в ночь на среду в Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Оппозиционный политик призвал украинского лидера добровольно оставить пост.

"Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", - указал Саакашвили.

Он в очередной раз обвинил Порошенко в нежелании проводить реформы, а также в "бесконечной жадности, которую не будет терпеть народ Украины". Отсутствие реформ и коррупция сделают украинского президента "самым большим разочарованием и антигероем для украинцев", уверен Саакашвили.

Лидер "Движения новых сил" также вновь утверждал, что воскресные столкновения его сторонников с полицией у Октябрьского дворца в Киеве, в ходе которых пострадали 60 нацгвардейцев, были провокацией властей. "Признаю, что попался на эту провокацию. Буду нести за нее политическую ответственность", - отметил Саакашвили.