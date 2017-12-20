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Канада и США проведут встречу глав МИД мирового сообщества по КНДР

Международная панорама
20 декабря, 3:24 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 20, декабря. /ТАСС

Переговоры пройдут 16 января в Ванкувере

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ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Канада и США будут председательствовать на встрече глав МИД ряда стран мирового сообщества по ситуации на Корейском полуострове, которая пройдет 16 января 2018 года в Ванкувере. Об этом журналистам во вторник заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Оттаве.

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"Госсекретарь и я сегодня согласились провести встречу 16 января в Ванкувере, на которую будут приглашены главы МИД из разных стран мира, чтобы продемонстрировать наше единство против опасных и противозаконных действий КНДР", - сказала она, подчеркнув, что Канада верит в дипломатический подход к решению вопроса КНДР.

В свою очередь Тиллерсон заявил, что на предстоящей встрече "мы намерены обсудить, как повысить эффективность нынешней кампании по оказанию давления [на КНДР], и какие дальнейшие дипломатические усилия нам стоит предпринять". Кроме того, по его словам, министры обсудят готовность к началу переговоров с Пхеньяном.

По сведениям агентства Reuters, во встрече примут участие главы МИД 16 государств, большая часть из которых была союзниками в Корейской войне 1950-53 годов и выступала против КНДР. Агентство не приводит подробный список стран-участниц встречи. Помимо этого, по его информации, представителей КНДР в Ванкувере не будет.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении республики.

Новый виток напряженности вокруг КНДР начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. По данным новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Как сообщили в японском минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Фриланд, Христя
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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