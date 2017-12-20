Reuters: США передали Китаю проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции Совета Безопасности ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В свою очередь неназванный представитель американской администрации подтвердил, что обсуждение новой резолюции уже идет, но стороны пока не пришли к согласию. "Мы пытаемся принять еще одну (резолюцию), но они пока не соглашаются", - сказал он.

Как отмечает агентство, Вашингтон давно призывает Пекин ограничить поставки Пхеньяну нефти. В частности, Соединенные Штаты предлагают ввести рестрикции в отношении десяти кораблей, нарушающих санкции. Эти суда якобы перевозили сырье, которое у них забирали корабли КНДР.