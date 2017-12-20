США призвали Иран прекратить вооружать хуситов на фоне обстрела Эр-Рияда

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США решительно осуждают ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии йеменскими мятежниками-хуситами, получающими, по утверждению Вашингтона, оружие из Ирана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которые получают от Ирана современное вооружение, что представляет угрозу для региональной безопасности и способствует продолжению конфликта в Йемене. Соединенные Штаты призывают Корпус "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС - прим. ТАСС) прекратить снабжение хуситов, позволяющее им проявлять агрессию по отношению к соседям Йемена, включая Саудовскую Аравию", - отмечает Науэрт.

Она также указывает на то, что стабильности в Йемене можно будет добиться только благодаря политическому решению. "Мы призываем все стороны незамедлительно прекратить боевые действия", - резюмировала она.

Ранее во вторник саудовские ПВО перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.

В заявлении мятежников указывается, что целью обстрела был королевский дворец Ямама, где в это время проходило расширенное собрание саудовских должностных лиц. "Удар открыл новый, совершенно отличный от прежнего этап противостояния", - подчеркнули хуситы, отметив при этом, что "ни [противоракетный] зонтик США, ни международная защита" не смогут защитить правителей королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За этот же период ранения получили свыше 18,5 тыс. йеменцев.