Опрос: японцы считают главными военными угрозами КНДР, Китай, РФ и США

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Японии считают, что военная угроза для их страны может исходить от КНДР, Китая, России и США. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты совместного опроса общественного мнения, который газета Yomiuri и социологическая служба Gallup провели в Японии и США.

Отвечая на вопрос о том, какая страна или регион могут представлять военную угрозу Японии, 83% респондентов указали на КНДР, 67% - Китай, а 50% - Россию. На четвертом месте в этом списке оказались США, которые указали 31% опрошенных; незначительно отстает от них Южная Корея, которую отметили 30%.

В США же респонденты, отвечавшие на аналогичный вопрос, касающийся их страны, главную военную угрозу, как и в Японии, видят в КНДР (82%), однако Китай оказался лишь на четвертом месте с 51%. На втором месте в списке потенциальных военных угроз для американцев, согласно данным опроса, идет Ближний Восток (63% против 29% у японцев), а на третьем - Россия (55%). В отношении Японии, как и Южной Кореи, которые делят шестое место, опасения испытывают 21% опрошенных в США.

Большая часть опроса посвящена ситуации на Корейском полуострове. Угрозу именно в связи с ядерными испытаниями и запусками ракет так или иначе испытывают 87% японцев и 85% американцев. Однако среди граждан Японии больше тех, кто "сильно", а не "в какой-то степени" ощущает эту угрозу.

На вопрос о том, что должно использовать мировое сообщество для прекращения ядерных испытаний и ракетных пусков КНДР, 52% японцев выбрали давление, а 40% - диалог; в США эти цифры составили 56% и 37% соответственно.