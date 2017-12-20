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Экс-президента Киргизии и его брата заочно приговорили в Бишкеке к 10 годам заключения

Международная панорама
20 декабря, 7:20 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 20, декабря. /ТАСС

Курманбека Бакиева и Жаныбека Бакиева обвиняют в незаконной трансформации земельных участков сельскохозяйственного назначения

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БИШКЕК, 20 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев и его родной брат Жаныбек Бакиев заочно приговорены судом Октябрьского района Бишкека к 10 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в среду в канцелярии суда.

"Вместе с ними к различным срокам заключения и штрафам приговорены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников за незаконную трансформацию земельных участков сельскохозяйственного назначения", - заявили в канцелярии.

По данным ее сотрудников, в частности, экс-депутат национального парламента Карганбек Самаков осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Однако по отношению к нему была применена амнистия и его срок сократился примерно на треть. Бывший вице-премьер Искендер Айдаралиев, а также экс-премьер и нынешний депутат парламента Игорь Чудинов за данное преступление приговорены к штрафу в 5 млн киргизских сомов (около $72 тыс.) каждый. Кроме этого, в рамках данного уголовного дела к различным срокам приговорены еще несколько бывших мелких государственных служащих.

Уголовное дело в отношении данной группы лиц было возбуждено два года назад. Им было предъявлено обвинение в незаконной трансформации земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки. Речь идет о 262 гектарах земли, расположенных вблизи столицы республики.

Экс-президент Киргизии Бакиев и возглавлявший Службу государственной охраны его родной брат покинули пределы республики после совершенной в стране 7 апреля 2010 года революции, в результате которой к власти пришло Временное правительство. Оба они были объявлены киргизскими властями в международный розыск. Ранее за различные преступления, в том числе и расстрел участников демонстрации сторонников оппозиции в Бишкеке, братья Бакиевы были заочно приговорены в Киргизии к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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