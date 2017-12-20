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Нацгвардия Украины получила право использовать водометы для разгона протестов

Международная панорама
20 декабря, 16:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, декабря. /ТАСС

В правилах уточняется, что правоохранители должны не менее двух раз предупредить нарушителей порядка через громкоговоритель о намерении применить данное спецсресдство

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КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство разрешило военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы, электрошокеры, дубинки и прочие спецсредства, в то же время запретив применять слезоточивый газ в толпе. Это предусматривают утвержденные на заседании в среду Правила применения и перечень спецсредств военными Нацгвардии, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Бойцам Нацгвардии разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль", - отмечается в документе. Кроме того, Нацгвардия может использовать водометы и бронемашины без штатного вооружения. При этом водометы нельзя применять при температуре воздуха ниже +10 градусов.

Правила оговаривают также, что военные не менее двух раз должны предупредить через громкоговоритель нарушителей порядка и только после этого применять спецсредства.

Согласно документу, водометы, электрошокеры, дубинки запрещено применять в учебных заведениях, больницах, а также дипломатических представительствах без их письменного согласия.

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