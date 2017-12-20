Польша продолжит реформу судебной системы, несмотря на санкции ЕС

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Польши продолжат реформу судебной системы, из-за которой Евросоюз (ЕС) запустил санкционную процедуру в отношении Варшавы. Об этом сообщил в среду вице-премьер, министр юстиции республики Збигнев Зёбро, комментируя решение Еврокомиссии (ЕК) запустить в отношении Польши 7 статью Договора о ЕС, что может привести к лишению страны права голоса в Совете организации.

"Я принимаю это решение спокойно", - сказал он на пресс-конференции, подчеркнув, что "Польша - законопослушная страна". По словам министра, она будет еще и значительной страной, если будет иметь эффективную судебную систему. "Мы должны продолжать реформировать систему правосудия", - констатировал Зёбро.

На минувшей неделе парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

Планируемая польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в Еврокомиссии, которая запустила в отношении республики официальное расследование. В июле одобрение в Сейме (нижней палате) и Сенате (верхней палате) Польши судебной реформы авторства правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского вызвало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.