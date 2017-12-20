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Власти Польши считают решение ЕК о санкциях против Варшавы политически мотивированным

Международная панорама
20 декабря, 16:57 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 20, декабря. /ТАСС

Действия европейских политиков носят политический характер, заявила пресс-секретарь правящей партии "Закон и справедливость" Беата Мазурек

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Здание Верховного суда в Варшаве

Здание Верховного суда в Варшаве

© REUTERS/Kacper Pempel

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Польское руководство считает политически мотивированным решение Европейской комиссии запустить в отношении республики 7 статью Договора о Евросоюзе, что может привести к лишению страны права голоса в организации. Об этом заявила 20 декабря пресс-секретарь правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Беата Мазурек.

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"На наш взгляд, это политическое решение, не имеющее ничего общего с фактическим положением дел, - отметила она. - Действия европейских политиков носят политический характер".

"Мы - полноправный член ЕС", - констатировала Мазурек. "Это не означает, что мы не будем говорить о наших нуждах, высказывать свои оценки и отстаивать решения, которые принимаются в польском, демократическим путем избранном парламенте", - указала она.

На минувшей неделе парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

Планируемая польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в Еврокомиссии, которая запустила в отношении республики официальное расследование. В июле одобрение в Сейме (нижней палате) и Сенате (верхней палате) Польши судебной реформы авторства правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского вызвало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Манифестанты заявили, что правящая партия пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

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